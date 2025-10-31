Cesena partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena  una donna di 31 anni ha partorito un bambino da sola, in casa, lasciandolo vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna, è stata confermata a LaPresse da fonti investigative. Sia la 31enne sia il neonato sono stati poi trasferiti all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sono ancora ricoverati entrambi ma, secondo quanto confermato dalla struttura, si troverebbero tutti e due fuori pericolo. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, le prime intervenute sul luogo del ritrovamento del piccolo, probabilmente su segnalazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cesena partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti

© Lapresse.it - Cesena, partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti

Leggi anche questi approfondimenti

cesena partorisce casa lasciaPartorisce in casa e lascia il figlio vicino ai cassonetti: il neonato salvato da un passante - Una donna di 31 anni ha partorito in casa e ha poi abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell'immondizia ... Si legge su fanpage.it

cesena partorisce casa lasciaPartorisce in casa e lascia il neonato a fianco dei cassonetti - Ha partorito in casa e poi ha abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell'immondizia alla periferia di Cesena. ansa.it scrive

cesena partorisce casa lasciaCesena, partorisce in casa e getta via il bambino: un dramma in un contesto di disagio - Ha partorito in casa e si è liberata del bambino lasciandolo a fianco dei ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Partorisce Casa Lascia