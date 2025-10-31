Cesena partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti Trovati entrambi in gravi condizioni indagano i carabinieri

Ha partorito in casa, per poi lasciare il bambino appena nato vicino ai cassonetti dell’immondizia. È successo due notti fa a Cesena, in Emilia-Romagna, dove una donna di 31 anni, già in cura ai servizi sociali e sanitari, è stata trovata in stato di shock e in gravi condizioni, dopo aver partorito da sola e abbandonato il neonato. Come ricostruito dal Resto del Carlino, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre ci sarebbe stata una chiamata al 112 troppo confusa per riuscire a indirizzare i soccorsi. Alcune informazioni in più sarebbero arrivate con una seconda chiamata intorno alle 7. 🔗 Leggi su Open.online

