Cesena partorisce e abbandona neonata vicino ai cassonetti | bimba salva grazie a un passante

(Adnkronos) – Ha partorito in casa da sola e poi ha abbandonato la figlia neonata vicino ai cassonetti. E' accaduto a Calisese, una frazione di Cesena, secondo quanto rivela 'il Resto del Carlino', nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Fortunatamente un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto carabinieri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

