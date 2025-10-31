Cesena | Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti

AGI - Una donna di Cesena, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha partorito in casa e subito dopo avrebbe avvolto il neonato in una coperta lasciandolo vicino ai cassonetti dei rifiuti, nei pressi della sua abitazione. Come riporta la stampa locale, a notare la scena è stato un passante, che si è immediatamente avvicinato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesena e del Nucleo investigativo di Forlì, insieme al personale del 118. Il piccolo è stato soccors o e trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto di Neonatologia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti

