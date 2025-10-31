Cesena neonato abbandonato vicino ai cassonetti | sospetti su una donna con problemi cognitivi

Inoltre, si cerca anche di comprendere quale sia stato il ruolo del padre del neonato, un uomo di 54 anni, anch'egli affetto da una disabilità cognitiva. Il reato ipotizzato, al momento, è quello di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cesena, neonato abbandonato vicino ai cassonetti: sospetti su una donna con problemi cognitivi

