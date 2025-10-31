Secondo posto in classifica a braccetto con il Monza e vetta avvicinata, ora il Modena dista un solo punto, dopo la vittoria di martedì contro la Carrarese. Cavalluccio in testa da solo però nella classifica di serie B dell’anno solare. Ovvero, dal primo gennaio ad oggi, i bianconeri hanno messo in cascina 48 punti, quattro in più del Palermo, secondo in questa particolare graduatoria e scavalcato grazie ai due successi contro Sudtirol e Carrarese e alla contemporanea frenata dei siciliani che hanno invece racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite mentre terzo posto a sette lunghezze di distanza per Modena e il Frosinone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il 2025 va a gonfie vele. Svolta con le 3 vittorie consecutive