Ha partorito da sola in casa e poi ha abbandonato il neonato, avvolto in una coperta, accanto ai cassonetti dell’immondizia alla periferia di Cesena. Una donna di 31 anni, considerata affetta da ritardi cognitivi, è stata trovata dai soccorritori in stato di choc e a rischio emorragia per la mancata espulsione della placenta. Il fatto risale alla notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre. Attorno a mezzanotte è arrivata al 118 una prima chiamata confusa in cui si parlava di gravidanza e parto ma senza fornire indicazioni utili. La richiesta di soccorso vera è stata lanciata solo ieri mattina alle 7:30. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cesena, donna partorisce in casa e abbandona il neonato vicino a un cassonetto

