Certificazioni ambientali ed energetiche | la Regione sul podio per numero di attestati alle imprese

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le certificazioni ambientali, energetiche e sociali delle imprese dell’Emilia-Romagna aumentano, collocando la regione a livello nazionale ai primi posti, con una forte concentrazione nei settori produttivi tradizionali regionali quali la meccanica, l’agroalimentare e il comparto ceramico. Tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

certificazioni ambientali energetiche regioneGreen Building: la posizione di Regione Lombardia. Approccio integrato (ambiente, economia, sociale) - ‘Green building forum’, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica ... valtellinanews.it scrive

Certificazione energetica edifici - La consegna può avvenire a mezzo posta o a mano, negli orari di apertura al pubblico; in entrambi i casi gli ACE debbono essere inviati con lettera di accompagnamento. Da regione.campania.it

certificazioni ambientali energetiche regioneEdilizia: certificazione energetica 2024, cresce la qualità degli edifici - Nel residenziale salgono al 20% gli immobili più efficienti e scendono al 45,3% quelli meno performanti. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Certificazioni Ambientali Energetiche Regione