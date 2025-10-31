CEO Roma il post Souloukou ancora non c’è | i Friedkin pensano a Balata

Un turno di Serie A si è da poco concluso ed un nuovo è già alle porte, con la Roma attesa dal big match di San Siro contro il Milan per rimanere in vetta alla classifica e proseguire lo straordinario campionato che sta disputando. Tanti altri tempi però interessano l’ambiente, dal mercato invernale ( torna la suggestione Vlahovic ) al famigerato ruolo di CEO, un qualcosa che probabilmente molti tifosi avevano rimosso dalla mente. La situazione è infatti ferma ad un anno fa circa, quando Lina Souloukou lasciò la capitale tra, lo sdegno del popolo giallorosso, dopo i disastri combinati a Trigoria facendo le veci dei Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - CEO Roma, il post Souloukou ancora non c’è: i Friedkin pensano a Balata

