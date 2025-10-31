cento giorni ai giochi non esultiamo

Tra 100 giorni la Valtellina sarà sotto i riflettori dei media di tutto il mondo essendo una delle zone in cui verranno organizzate le gare delle discipline, nello specifico sci alpino, sci alpinismo, snowboard e freestyle, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un momento storico per la Valle. A livello sportivo non ci saranno problemi, a Bormio e Livigno ci saranno strutture e piste di livello assoluto. E per il resto? Siamo pronti? "Tra cento giorni vi sarà l’inizio delle Olimpiadi – dice Carlo Bordoni (nella foto) di Azione -, un evento molto importante per l’immagine del territorio anche perché le Olimpiadi offrono una vetrina mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

