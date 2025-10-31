Cento anni d’arte in una pagina bianca | incontro con il poeta e drammaturgo Edoardo Callegari

Ilpiacenza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre alle ore 18 il Circolo dell'Unione ospiterà Edoardo Callegari, poeta e drammaturgo del Teatro di Grazzano Visconti. Callegari, che collabora con artisti di rilievo internazionale quali Jan Fabre, partendo dalla poesia è giunto ad applicarla al corpo e alla materia, approdando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

