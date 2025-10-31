Celebrazioni del 2 novembre a Foiano | una cerimonia per ricordare il Tenente Paracadutista Mario Viti

Arezzo, 31 ottobre 2025 – : un tributo alla memoria e al valore. Domenica 2 novembre 2025, alle ore 10:00, presso il Cimitero Cittadino di Foiano della Chiana, si terrà la cerimonia di commemorazione dedicata al Tenente paracadutista Mario Viti, MBVM, appartenente al 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, 4° Battaglione Compagnia Comando, caduto nel 1942 durante la campagna d'Egitto a Deir el Munassib. L'iniziativa, promossa dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con la sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza guidata dal presidente cc par. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrazioni del 2 novembre a Foiano: una cerimonia per ricordare il Tenente Paracadutista Mario Viti

