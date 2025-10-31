Cecilia Sala risponde a Vagnoli Fonte e Sabene con toni duri

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo che sono emerse chat scottanti tra Vagnoli, Fonte e Sabene, ben presto è arrivata la risposta da Cecilia Sala attraverso i suoi profili social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cecilia sala risponde a vagnoli fonte e sabene con toni duri

© Ildifforme.it - Cecilia Sala risponde a Vagnoli, Fonte e Sabene con toni duri

Scopri altri approfondimenti

Lucarelli-Vagnoli ai ferri corti, Selvaggia pubblica le chat. Insulti alla Murgia. «Social come vendette personali». L’attivista: «Reato di antipatia?» - In un lungo articolo Lucarelli ha messo nero su bianco alcuni dei messaggi che Vagnoli scambiava con Fonte e Sabene (tutte indagate per stalking) nel loro gruppo privato «Fascistelle». Segnala open.online

cecilia sala risponde vagnoliMattarella, Murgia e Cecilia Sala: sessismo e antisemitismo nella chat delle “femministe” indagate per stalking - Nel gruppo WhatsApp “Fascistella” lo scambio di messaggi tra Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, indagate per stalking, e altri attivisti del mondo social che ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Sala Risponde Vagnoli