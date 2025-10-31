Cecilia Rodríguez e Ignazio celebrano otto anni d’amore La dolce dedica

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser: otto anni d’amore tra realtà e sogno. La dolce dedica della neo-mamma Cecilia. Otto anni fa, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, nasceva una delle storie d’amore più seguite e genuine della televisione italiana. Era l’autunno del 2017 quando Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si incontrarono per la prima volta nella famosa Casa di Cinecittà. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel flirt nato sotto i riflettori sarebbe diventato una relazione solida, profonda e destinata a durare nel tempo. Leggi anche Cristina Plevani senza filtri: il commento tagliente sulla puntata di ieri del Grande Fratello Tra sguardi complici e momenti di intimità condivisi davanti al pubblico, l’intesa tra Cecilia e Ignazio fu immediata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cecilia Rodríguez e Ignazio celebrano otto anni d’amore. La dolce dedica

