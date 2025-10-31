C’è una scimmia con un pannolino che si è arrampicata alle travi del soffitto | il video diventa virale

“C’è una scimmia con un pannolino che si è arrampicata alle travi del soffitto”. No, non è l’ispirazione per un nuovo costume di halloween, anche se travestirsi da scimmia col pannolino potrebbe essere un mix tra lo spaventoso e l’esilarante. La scena proviene proprio da un negozio di costumi per Halloween a Plano, in Texas, e risale al 27 ottobre. Alcuni clienti non hanno potuto che immortalare la scena che vedeva una scimmia con un pannolino muoversi liberamente nel punto vendita, tra gli sguardi increduli di presenti e dipendenti. Secondo quanto riportato da Storyful, il primate era entrato nel negozio insieme al suo proprietario, ma sarebbe stato spaventato da un’animazione meccanica esposta per Halloween, iniziando così la fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

