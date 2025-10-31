C’è sempre spazio per il dolce Perché?
Perché lo spazio per il dolce si trova sempre? Davanti al carrello dei dolci, magicamente si crea un po' di spazio nello stomaco. Come è possibile visto che fino ad un istante prima, strapieno anche di sensi di colpa, chiedeva solo un bicchiere di citrosodina per digerire il tutto?. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Approfondisci con queste news
Dopo pranzo c’è sempre spazio per qualcosa di dolce. Lasciati tentare dalle nostre proposte di dessert: fresche, golose e perfette per chiudere il pasto nel modo migliore. Un piccolo piacere che rende grande la tua pausa. Diverso Cafe – Pontedera & - facebook.com Vai su Facebook
Al Poliambulatorio Spazio Salute di Bologna partono i nuovi , pensati per chi ha difficoltà comunicative dovute a ictus, afasia, disartria o malattie neurodegenerative come il Parkinson. - X Vai su X