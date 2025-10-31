C' è il Campobasso Bucchi vuole allungare in vetta alla classifica
È uno snodo importante per il campionato e l'Arezzo, primo in classifica, fiuta aria buona. Domenica si gioca Ravenna-Ascoli, uno scontro diretto che, comunque vada a finire, rallenterà una delle inseguitrici se non tutte e due. La partita degli amaranto con il Campobasso, in calendario domani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Domani alle 18.30 gara secca per il secondo turno di Coppa Italia. Indisponibili Dezi, Renzi e Gigli. Turn over di Bucchi in vista dell’impegno di sabato in campionato con il Campobasso. Chi si qualifica, affronterà in casa la vincente di Latina-Perugia - facebook.com Vai su Facebook