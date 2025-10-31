C’è abbondanza in casa della Ternana Tutti a disposizione e ballottaggi in vista
Tutti pronti in vista della gara di Gubbio (domenica ore 14.30). Come accade da quando l’infermeria si è svuotata, anche stavolta mister Fabio Liverani potrebbe essere di fronte a qualche ballottaggio di spicco, considerata la piena disponibilità della rosa a sua disposizione. Lo stesso tecnico, infatti, ha tenuto a sottolineare che le problematiche relative alla rosa sono soltanto un ricordo estivo. Anche la gara di Coppa Italia di martedì scorso ha ribadito che ora, soprattutto per alcuni ruoli, la concorrenza è divenuta notevole, non solo per l’undici iniziale, ma anche per i cambi (aspetto tutt’altro che secondario). 🔗 Leggi su Lanazione.it
