Cava de’ Tirreni nasce la comunità energetica SolMio
Una nuova luce per il futuro. Un progetto condiviso che unisce cittadini, imprese e istituzioni nel segno della sostenibilità e dell’innovazione Da Cava de’ Tirreni parte una nuova energia. Nasce SolMio, la nuova Comunità Energetica che rappresenta un passo concreto verso un modo nuovo e più consapevole di produrre e consumare energia. Un progetto che unisce cittadini, imprese e istituzioni locali in un modello innovativo di produzione e condivisione, dove l’energia pulita diventa un bene comune. SolMio è una comunità che nasce da un luogo simbolico: Cava de’ Tirreni, la città dove è nata anche Cava Energia, oggi tra le realtà di riferimento nel settore delle utilities e promotrice di un approccio sostenibile e partecipato all’uso dell’energia. 🔗 Leggi su Zon.it
