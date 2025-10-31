Il prossimo martedì 11 novembre, alle ore 16.30, si terrà nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, il primo incontro organizzativo di un evento unico nel suo genere, un grande flashmob “Non voltarti dall’altra parte”, promosso dall’Amministrazione Servalli in collaborazione con Casa Teatro, che si terrà il 25 dicembre, giorno di Natale, lungo il corso di Cava de’ Tirreni. Un’azione scenica, poetica e civile per dire no alla guerra e sì alla vita, in un giorno che celebra la nascita e la speranza. Un grande serpentone umano di mani e corpi percorrerà il centro storico porticato, sorreggendo simbolicamente i bambini — vittime innocenti di ogni conflitto — come segno di pace, di solidarietà e di umanità. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Cava de’ Tirreni, flashmob per la pace