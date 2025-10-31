Catturato in Romania dopo 11 anni di latitanza il trafficante di droga condannato a Napoli

Arrestato in Romania il latitante napoletano condannato per traffico di droga. In data 29 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, è stato arrestato in Romania B. A. C. latitante da 11 anni. L’uomo, condannato alla pena di anni 8 mesi 4 di reclusione per il reato di traffico internazionale di stupefacenti, nonché per commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, era destinatario di un provvedimento di carcerazione per la pena residua pari ad anni 3, mesi 11 e giorni 6 di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it