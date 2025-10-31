Catturano un gatto gli sparano e nascondono il corpo in un sacco | denunciati due uomini

Prima i colpi di arma da fuoco, poi il lamento di dolore di un gatto. È l'orrore emerso nella mattinata di ieri 30 ottobre a Sezze, in provincia di Latina, dove l'animale è stato ucciso brutalmente da due uomini.I fattiGli agenti di polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un. 🔗 Leggi su Today.it

catturano gatto sparano nascondonoOrrore a Latina, padre e figlio sparano a un gatto con un fucile dopo averlo attirato in una trappola - Padre e figlio denunciati a Latina per uccisione di animale: sparano a un gatto catturato in una trappola non autorizzata. Segnala virgilio.it

Spara a un gatto a Latina e lo nasconde in un sacco, denunciati padre e figlio - La polizia scopre l’animale ucciso con un fucile Flobert dopo essere stato catturato in gabbia- rainews.it scrive

