Catturano un gatto gli sparano e nascondono il corpo in un sacco | denunciati due uomini
Prima i colpi di arma da fuoco, poi il lamento di dolore di un gatto. È l'orrore emerso nella mattinata di ieri 30 ottobre a Sezze, in provincia di Latina, dove l'animale è stato ucciso brutalmente da due uomini.I fattiGli agenti di polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un. 🔗 Leggi su Today.it
