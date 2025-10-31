Cattolica si aggiudica il Premio Agenda Digitale 2025
Cattolica tra i Comuni più digitali, connessi e innovativi della Regione Emilia-Romagna. La Regina ha ottenuto il prestigioso Premio Agenda Digitale 2025 per aver incrementato sensibilmente il livello di digitalizzazione del proprio territorio. A ritirare la targa nel corso della cerimonia della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Consegnato a 24 enti locali E-R il Premio Agenda Digitale
Premio Agenda Digitale 2025 a 24 enti locali dell'Emilia-Romagna - Sono 20 Comuni, 1 Provincia, 1 Città metropolitana e 2 Unioni comunali dell'Emilia-Romagna