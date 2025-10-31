Cataniacolpisce ex in strada | arrestato
20.00 Ha aggredito l'ex compagna in strada, colpendola in faccia con una pietra, causandole frattura del naso e trauma cranico. E' successo a Catania. L'uomo, un colombiano di 35 anni, si è scagliato contro la donna davanti ad alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Prima calci e pugni, poi l'ha colpita con una pietra. La donna è stata ricoverata. Anche lei colombiana, visibilmente scossa, col volto insanguinato. Arrestato l'aggressore, che davanti alla polizia ha aggredito nuovamente la donna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
