Catania ventuno convocati da Toscano per la sfida con la Casertana
In vista della gara contro la Casertana, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Alberto Pinto e valida per la dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C Sky Wifi 20252026, l'allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha convocato ventuno rossazzurri.Durante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
