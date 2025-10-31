Catania uomo arrestato per aggressione alla ex compagna | violenza in strada davanti a tutti

A Catania un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver aggredito la ex compagna in strada. La Polizia è intervenuta e ha fermato l'aggressore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, uomo arrestato per aggressione alla ex compagna: violenza in strada davanti a tutti

