Catania partita infinita contro la Casertana | finisce 2-2 al Pinto

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Catania vede sfumare al 98’ una vittoria che sembrava ormai in tasca: al Pinto di Caserta finisce 2-2, con la Casertana che trova il pari all’ultimo respiro grazie al rigore trasformato da Liotti. I rossazzurri avevano mostrato personalità e compattezza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Catania, partita infinita contro la Casertana: finisce 2-2 al Pinto - I rossazzurri avevano mostrato personalità e compattezza in alcuni tratti, ma l’inferiorità numerica seguita all’espulsione di Ierardi ha cambiato volto al finale. Riporta cataniatoday.it

catania partita infinita controCatania FC, Toscano: “Contro la Salernitana no suggestioni psicologiche. I ragazzi devono divertirsi” - Primo vero big match per i Rossoazzurri chiamati ad una prestazione con la P maiuscola davanti un Massimino praticamente sold out. Secondo newsicilia.it

catania partita infinita controToscano: “Contro il Benevento partita tirata ed equilibrata. Chi ha più fame vincerà” - Sull’onda dell’entusiasmo rossoazzurro, Mister Toscano si prepara al secondo, consecutivo, big match di campionato. Scrive newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Partita Infinita Contro