Catania hashish nascosto in una casa fatiscente | arrestato un 22enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione nel centro cittadino. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un giovane di 22 anni, residente nel capoluogo etneo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’operazione nasce da un’attività info-investigativa mirata a contrastare lo spaccio di droga nel centro di Catania, che aveva fatto sospettare la presenza di un deposito di stupefacenti in una casa vicina a piazza Lanza. Il blitz dei Carabinieri. Per verificare i sospetti, i militari hanno organizzato un servizio di osservazione discreta, seguendo i movimenti del giovane che entrava e usciva più volte da un’abitazione fatiscente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, hashish nascosto in una casa fatiscente: arrestato un 22enne

