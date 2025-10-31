Castenedolo | Il sentiero stregato

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di Halloween Castenedolo si riempie di mistero e magia: a partire dalle 17 il centro del paese si trasformerà in un sentiero stregato, che farà tappa tra i negozi del paese. Tanti gli esercizi partecipanti: Hair Salon, Pasticceria Decca, Enfasi Parrucchieri, Green Love Abbigliamento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

