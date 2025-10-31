Castellitto | Serve continuità a Roseto per dare seguito alla vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo arrivato nel turno infrasettimanale contro la Blu Basket Bergamo, il Gruppo Lombardi Avellino Basket cerca conferme. A presentare la sfida di domenica contro la Pallacanestro Liofilchem Roseto, valida per la nona giornata del campionato di Serie A2, è l’assistente allenatore di coach Maurizio Buscaglia, Gabriele Castellitto, che sottolinea l’importanza del momento per la squadra biancoverde. « Siamo contenti di questa vittoria perché avevamo bisogno di una reazione dopo i venti minuti negativi giocati a Ruvo nei primi due quarti –  spiega Castellitto –  Dopo la partita di Brindisi abbiamo fatto quadrato, cercando di toglierci di dosso le scorie di quella gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

