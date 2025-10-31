Castel Bolognese ricorda sabato i caduti di tutte le guerre

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Castel Bolognese, Medaglia d’argento al merito civile, celebra sabato 1° novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

