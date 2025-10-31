Cassetta del pronto soccorso non in regola | 1500 euro di multa al ristoratore

31 ott 2025

Imprenditore finisce nei guai per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nella mattinata di oggi (31 ottobre) i carabinieri della Stazione di Maddaloni, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, al termine di mirati accertamenti, hanno deferito in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

