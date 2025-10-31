Cassano tuona in difesa di Spalletti | Tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e Se vincerà con la Juventus se ne farà un altro sull’altro braccio!
Cassano, ex attaccante, a Viva El Futbol ha parlato così del tatuaggio del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni. Antonio Cassano è intervenuto a Viva El Futbol per parlare di quel tatuaggio – raffigurante lo Scudetto del Napoli – di Luciano Spalletti, che ha scatenato tante polemiche in questi giorni. Cosa ha detto sul nuovo tecnico della Juventus. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI ALLA JUVE PAROLE – «Il tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0. Vorrei fare una domanda a tutte le persone in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
