Cassano tuona in difesa di Spalletti | Tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e Se vincerà con la Juventus se ne farà un altro sull’altro braccio!

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassano, ex attaccante, a Viva El Futbol ha parlato così del tatuaggio del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni. Antonio Cassano è intervenuto a  Viva El Futbol per parlare di quel  tatuaggio  – raffigurante lo Scudetto del Napoli – di Luciano Spalletti, che ha scatenato tante polemiche in questi giorni. Cosa ha detto sul nuovo tecnico della  Juventus. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI ALLA JUVE PAROLE – «Il tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0. Vorrei fare una domanda a tutte le persone in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

