????Cassano d’Adda (Milano) – “Gravi e reiterati inadempimenti”, Città Metropolitana straccia il contratto all’impresa appaltatrice: ufficialmente fermi i lavori “già” fermi per la nuova palestra del Liceo scientifico Giordano Bruno a Cassano d’Adda, a rischio i fondi del Pnrr. Si corre per riassegnare ad altra impresa, “il nostro obiettivo - così Roberto Maviglia, consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città Metropolitana - è assicurare la conclusione dell’opera nei tempi previsti”. Il cantiere era deserto dalla fine dell’estate, le opere, partite l’anno scorso, appena al 20% di realizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano d’Adda, palestra del liceo: cantiere fermo. Città Metropolitana straccia il contratto