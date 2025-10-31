Cassano | Allegri? Il suo Milan non farà mai la partita La presa per il c**o …

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Milan Antonio Cassano torna alla carica sui rossoneri e in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a Viva el Futbol. Passaggio anche su Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cassano allegri il suo milan non far224 mai la partita la presa per il co 8230

© Pianetamilan.it - Cassano: “Allegri? Il suo Milan non farà mai la partita. La presa per il c**o …”

