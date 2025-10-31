Cassano | A Conte e Gasperini l’Oscar della Serie A

L’ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato della vittoria del Napoli sul Lecce e della stagione finora dei due tecnici Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, primo anch’egli con la Roma. Le dichiarazioni di Cassano. « Se oggi dobbiamo scegliere l’allenatore più forte della Serie A, io metto “Gasp-nte” (Gasperini-Conte). Conte sta avendo mille infortuni, in una piazza come Napoli, dove l’altro giorno ha giocato senza sei titolari. E’ stato fortunato sul rigore, ma la fortuna non arriva tanto per. Io penso che in questo momento quelli che stanno facendo la differenza, siano Gasperini e Conte che hanno una marcia in più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cassano: «A Conte e Gasperini l’Oscar della Serie A»

News recenti che potrebbero piacerti

Bahahahahahhaha!!! m.fcinternews.it/news/gautieri-… #LeComiche #Cassano #conte #gasperini #FCIM #IM2STARS #Amala #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #CroaziaNerazzurra ? - X Vai su X

Antonio #Cassano ha commentato l’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di Luciano #Spalletti alla #Juventus durante il podcast Viva el Futbol. L’ex attaccante ha spiegato: "Vado a intuito: la Juve si è trovata ad avere il no di Conte in estate. Loro volev - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: «A Conte e Gasperini l’Oscar della Serie A» - L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della vittoria del Napoli sul Lecce e della stagione finora dei due tecnici Conte e Gasperini. Lo riporta ilnapolista.it

Conte e Gasperini capovolgono l'Italia del calcio - Dopo sei giornate di Serie A Napoli e Roma sono davanti a tutte, tenendo dietro - Riporta ilgiornale.it

Cassano: "Dico scusa e faccio un passo indietro. Oggi Conte è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo" - Ospite di 'Viva el Futbol', Antonio Cassano ha elogiato apertamente De Bruyne, colpo da novanta del mercato del Napoli: "Dobbiamo ringraziare il tuttocampista più forte degli ultimi dieci anni, De ... Riporta m.tuttomercatoweb.com