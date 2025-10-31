Caso scommesse | Paquetá ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale

Ilnapolista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la vicenda delle scommesse sportive che ha coinvolto Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del West Ham. La Football Association inglese ha reso noto il verdetto: il giocatore è stato ritenuto colpevole di due violazioni, ma la sanzione è risultata molto lieve. Caso Paquetá, ecco il verdetto: i dettagli. Secondo il comunicato della Fa, un comitato di regolamentazione indipendente ha accertato che Paquetá ha infranto due volte la regola F3, relativa all’obbligo di fornire informazioni e rispondere alle domande durante le indagini. Il centrocampista aveva negato le accuse, ma l’udienza ha confermato le infrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

caso scommesse paquet225 ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale

© Ilnapolista.it - Caso scommesse: Paquetá ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso scommesse paquet225 ritenutoCaso scommesse, si va verso la chiusura definitiva del caso: cosa potrebbe succedere in futuro - Le ultimissime notizie L’inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse illegali si avvia verso ... Come scrive milannews24.com

Caso scommesse, accordo con la Procura: stagione finita - Ci riferiamo al fascicolo inerente a Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari sul quale la Procura Federale da alcuni mesi ha posto l’attenzione per delle giocate su piattaforme di scommesse legali. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Scommesse Paquet225 Ritenuto