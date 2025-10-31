Caso scommesse | Paquetá ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale
Si è conclusa la vicenda delle scommesse sportive che ha coinvolto Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del West Ham. La Football Association inglese ha reso noto il verdetto: il giocatore è stato ritenuto colpevole di due violazioni, ma la sanzione è risultata molto lieve. Caso Paquetá, ecco il verdetto: i dettagli. Secondo il comunicato della Fa, un comitato di regolamentazione indipendente ha accertato che Paquetá ha infranto due volte la regola F3, relativa all’obbligo di fornire informazioni e rispondere alle domande durante le indagini. Il centrocampista aveva negato le accuse, ma l’udienza ha confermato le infrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ecco perché Spalletti non è l'uomo giusto per la Juve - Il caso Leao, Allegri userà il pugno duro È nata la stella Reaves, ora i Lakers possono sognare - Le ultime sul caso scommesse e LeBron. - Dunk & Goal | Podcast on Spotify - X Vai su X
Caso scommesse Finisce con il pagamento di una multa, pari a 250 euro a testa - facebook.com Vai su Facebook
Caso scommesse, si va verso la chiusura definitiva del caso: cosa potrebbe succedere in futuro - Le ultimissime notizie L’inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse illegali si avvia verso ... Come scrive milannews24.com
Caso scommesse, accordo con la Procura: stagione finita - Ci riferiamo al fascicolo inerente a Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari sul quale la Procura Federale da alcuni mesi ha posto l’attenzione per delle giocate su piattaforme di scommesse legali. Si legge su calciomercato.it