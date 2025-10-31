Si è conclusa la vicenda delle scommesse sportive che ha coinvolto Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del West Ham. La Football Association inglese ha reso noto il verdetto: il giocatore è stato ritenuto colpevole di due violazioni, ma la sanzione è risultata molto lieve. Caso Paquetá, ecco il verdetto: i dettagli. Secondo il comunicato della Fa, un comitato di regolamentazione indipendente ha accertato che Paquetá ha infranto due volte la regola F3, relativa all’obbligo di fornire informazioni e rispondere alle domande durante le indagini. Il centrocampista aveva negato le accuse, ma l’udienza ha confermato le infrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso scommesse: Paquetá ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale