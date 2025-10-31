Caso Pratiful- Caltagirone Eliana Michelazzo assolta

Nel 2019 il caso Pratiful dominava la tv e i social, oggi a distanza di 6 anni Eliana Michelazzo è stata assolta "per non aver commesso il fatto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Pratiful- Caltagirone, Eliana Michelazzo assolta

