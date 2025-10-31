caso pozzolo il deputato condannato a un anno e 3 mesi per sparo capodanno

Un anno e tre mesi, con pena sospesa. E’ la condanna inflitta al parlamentare Emanuele Pozzolo dal Tribunale di Biella relativa allo sparo avvenuto nella notte di Capodanno 2024 a Rosazza in provincia di Biella. L’accusa aveva chiesto una condanna di diciotto mesi, ma il giudice ha stabilito una pena inferiore. Pozzolo è stato condannato per il porto illegale di un’arma da fuoco, nello specifico una mini pistola North American Arms, che deteneva legalmente con una licenza di collezione d’armi che non lo autorizzava però a portarla con sé. Assolto dall’accusa di detenzione di munizionamento a espansione perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Lapresse.it

