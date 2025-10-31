Caso Pozzolo | il deputato condannato a 15 mesi con la condizionale per porto abusivo di arma da collezione

Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Pozzolo: il deputato condannato a 15 mesi con la condizionale per porto abusivo di arma da collezione

Argomenti simili trattati di recente

Caso Pozzolo, il pm chiede 1 anno e sei mesi: “Un processo strumentalizzato” dlvr.it/TNzyRL @LaStampa - X Vai su X

La progettualità dell’istituto comprensivo “Carminati” in vetrina a Lonate Pozzolo - facebook.com Vai su Facebook

Sparo di Capodanno: il deputato Emanuele Pozzolo condannato a 15 mesi con la condizionale per porto abusivo di arma da collezione - Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale ... Da gazzettadelsud.it

Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma - Condanna con pena sospesa per Emanuele Pozzolo: un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma da collezione, assolto sulle munizioni. blitzquotidiano.it scrive

Sparo di Capodanno, chiesti un anno e sei mesi per Emanuele Pozzolo per il porto abusivo d'arma. Oggi la sentenza - Il deputato deve rispondere del presunto porto abusivo di un'arma detenuta in collezione e di munizioni da guerra alla festa nella Pro Loco di Rosazza a Capodanno 2024, quando un colpo dal suo mini- Riporta msn.com