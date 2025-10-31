Caso Meredith 18 anni dopo spunta un nome mai sentito | È scappato all’estero dopo il delitto

A diciotto anni di distanza dal brutale omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia, il magistrato che all’epoca dei fatti coordinò le indagini, Giuliano Mignini, è tornato a far parlare del caso, rivelando un’informazione inedita e potenzialmente cruciale in un’intervista al quotidiano La Stampa. La sua dichiarazione introduce un elemento di profondo mistero in una vicenda giudiziaria già complessa e controversa. Mignini ha rivelato di aver ricevuto da una “fonte che ritengo affidabile” il nome di un individuo mai preso in considerazione prima d’ora. Questa persona, secondo il racconto del magistrato, potrebbe essere implicata nell’omicidio e, fatto ancor più rilevante, sarebbe scappata all’estero pochi giorni dopo il delitto, avvenuto nella sera tra il primo e il 2 novembre del 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Meredith, 18 anni dopo spunta un nome mai sentito: “È scappato all’estero dopo il delitto”

News recenti che potrebbero piacerti

"Un insospettabile in fuga all'estero dopo il delitto Meredith”: la rivelazione dell’ex pm che può riaprire il caso - X Vai su X

TRAMA 22x04 . . . . . . . . . . . . . 22x04 - “Goodbye Horses” Gli specializzandi si trovano ad affrontare un caso di trauma insolito, mentre una ricostruzione mammaria complessa costringe Meredith a una collaborazione tesa e piena di attriti. La 22x04 andrà in ond - facebook.com Vai su Facebook

Caso Meredith, 18 anni dopo spunta un nome mai sentito: “È scappato all’estero dopo il delitto” - A diciotto anni di distanza dal brutale omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia, il magistrato che all'epoca dei fatti coordinò le ... Scrive thesocialpost.it

L’ex pm del caso Meredith: «C’è un nuovo nome che ho segnalato: scappò all’estero dopo il delitto». Cosa ha detto su Sollecito e Knox - A parlare è l'ex pm Giuliano Mignini, che alla Stampa parla di una persona che potrebbe essere coinvolta nell'omicidio della studentessa britannica 18 anni fa a Perugia. Lo riporta open.online

18 anni fa la morte di Meredith Kercher: la lunga ricerca della verità sul caso di Perugia - La studentessa inglese in Erasmus a Perugia Meredith Kercher viene trovata morta, con la gola tagliata, nella casa che condivideva con altri ragazzi. Scrive msn.com