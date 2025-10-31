Caso Mark Caltagirone Eliana Michelazzo assolta | ‘Costretta a trasferirmi a Roma non potevo più vivere’

Eliana Michelazzo era finita a processo per il caso del finto figlio adottivo di Pamela Prati. Si chiude definitivamente, dopo anni di clamore mediatico e processi, il capitolo più controverso della vita di Eliana Michelazzo. L’ex agente dei vip è stata assolta “per non aver commesso il fatto” nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore nel finto matrimonio tra Pamela Prati e il misterioso Mark Caltagirone, una delle vicende più chiacchierate della televisione italiana. La sentenza, emessa dal tribunale di Roma e firmata dal giudice Giulia Purcaro dell’ottava sezione penale, ha stabilito che la Michelazzo non ebbe alcun ruolo nella messa in scena che portò alla creazione dell’inesistente “Sebastian Caltagirone”, il presunto figlio adottivo della showgirl del Bagaglino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

