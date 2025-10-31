Caso Garlasco Lovati attacca | ‘Non avrei mai mandato Sempio all’esame antropometrico’
Andrea Sempio a Roma per ‘replicare’ i test effettuati dagli inquirenti. Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a produrre tensioni, accuse incrociate e nuovi scenari giudiziari. L’inchiesta “bis” aperta a Pavia e gli sviluppi paralleli dell’indagine di Brescia — che coinvolge anche l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti — stanno ridisegnando uno dei capitoli più intricati della cronaca nera italiana. Al centro resta Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara e nuovamente indagato per concorso nell’omicidio. È lui, oggi, a rappresentare il punto di equilibrio fra due filoni investigativi che si intrecciano: quello sulla morte della ragazza e quello sulla presunta corruzione in atti giudiziari che avrebbe portato all’archiviazione della sua posizione nel 2017. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tg2. . Caso #Garlasco. La procura di #Brescia, che ha indagato il padre di #AndreaSempio per corruzione, ascolterà la prossima settimana i legali della famiglia proprio per far luce sui presunti pagamenti che sarebero stati corrisposti quando il figlio venne ind - facebook.com Vai su Facebook
Sul caso Garlasco dobbiamo arrenderci, dice Nordio. Ecchisenefrega se le indagini sono state fatte male, se ci sono ancora dubbi sulla colpevolezza del condannato, se ci sono nuovi indagati, se qualche magistrato ha tradito, se le Istituzioni hanno fallito. Ecc - X Vai su X
Garlasco, l'avvocato Soldani contro Massimo Lovati: "Se beve prima di andare in trasmissione non è colpa mia" - L'avvocato Soldani si è scagliato contro il collega Massimo Lovati, con cui ha difeso Andrea Sempio nel caso Garlasco nel 2017: il duro attacco. Lo riporta virgilio.it
Garlasco, Milo Infante attacca Massimo Lovati: "Puoi prendere in giro gli investigatori fino a un certo punto" - Milo Infante torna all'attacco di Massimo Lovati, il conduttore punta il dito contro l'ex legale di Andrea Sempio ... Segnala virgilio.it
Caso Garlasco, scontro tra i vecchi legami di Sempio: “Lovati è da pestare a sangue” - Caso Garlasco, audio choc tra i legali di Andrea Sempio: l’avvocato Soldani attacca il collega Lovati e nega presunti pagamenti in nero. Come scrive internapoli.it