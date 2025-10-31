Caso Garlasco Lovati attacca | ‘Non avrei mai mandato Sempio all’esame antropometrico’

Andrea Sempio a Roma per ‘replicare’ i test effettuati dagli inquirenti. Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a produrre tensioni, accuse incrociate e nuovi scenari giudiziari. L’inchiesta “bis” aperta a Pavia e gli sviluppi paralleli dell’indagine di Brescia — che coinvolge anche l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti — stanno ridisegnando uno dei capitoli più intricati della cronaca nera italiana. Al centro resta Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara e nuovamente indagato per concorso nell’omicidio. È lui, oggi, a rappresentare il punto di equilibrio fra due filoni investigativi che si intrecciano: quello sulla morte della ragazza e quello sulla presunta corruzione in atti giudiziari che avrebbe portato all’archiviazione della sua posizione nel 2017. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

