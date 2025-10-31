Caso droni Il sindaco | Nessuno ci ha coinvolti

Droni dell’intelligence britannica, diretti in Medio Oriente durante le operazioni militari israeliani, e decollati dall’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Falconara: nessuna condivisione di informazioni con il primo cittadino del capoluogo di regione: "Non siamo stati coinvolti in alcun modo a proposito della presunta presenza in aeroporto di velivoli utilizzati durante le operazioni su Gaza" ha comunicato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, rispondendo a un’interrogazione urgente formulata da Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, durante la seduta consiliare di ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

