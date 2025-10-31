Caso droni Il sindaco | Nessuno ci ha coinvolti
Droni dell’intelligence britannica, diretti in Medio Oriente durante le operazioni militari israeliani, e decollati dall’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Falconara: nessuna condivisione di informazioni con il primo cittadino del capoluogo di regione: "Non siamo stati coinvolti in alcun modo a proposito della presunta presenza in aeroporto di velivoli utilizzati durante le operazioni su Gaza" ha comunicato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, rispondendo a un’interrogazione urgente formulata da Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, durante la seduta consiliare di ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quindici droni sono stati individuati per caso sopra una base militare a Elsenborn, nell'est del Paese, durante un test di routine delle apparecchiature di sorveglianza ? https://l.euronews.com/yqvT - facebook.com Vai su Facebook
Caso droni Il sindaco: "Nessuno ci ha coinvolti" - Intanto niente contatti tra l’amministrazione e i responsabili di Gaza ... Scrive msn.com
Gaza, Israele: “Hamas ha ucciso un nostro soldato”. E bombarda: “Almeno 65 morti nella notte”. Trump: “Reazione giusta” - E’ salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi. ilfattoquotidiano.it scrive
Ucraina: sindaco, 'abbattuti 4 droni di Kiev diretti a Mosca' - Le difese aeree russe hanno abbattuto il quattro droni diretti a Mosca. Secondo iltempo.it