Caso del finto figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati | Eliana Michelazzo è stata assolta

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, è stata assolta nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore nella vicenda del fantomatico Mark Caltagirone e del matrimonio — mai realmente celebrato — con la showgirl del Bagaglino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

