Caso del finto figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati | Eliana Michelazzo è stata assolta

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, è stata assolta nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore nella vicenda del fantomatico Mark Caltagirone e del matrimonio — mai realmente celebrato — con la showgirl del Bagaglino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso del finto “figlio” di Mark Caltagirone e Pamela Prati: Eliana Michelazzo è stata assolta - Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, è stata assolta nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore nella vicenda del fantomatico ... Come scrive fanpage.it