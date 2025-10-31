Caso Bipres è di nuovo sciopero | Pagata una mensilità solo ad alcuni dipendenti è discriminazione
Alla Bipres di Rocca San Casciano e Portico, dopo lo sciopero di due giorni fa per protestare contro le mensilità non retribuite, arriva una svolta, anche se non positiva per tutti i dipendenti. Dopo la lamentela dei lavoratori che denunciano la non retribuzione di due mesi di lavoro, l'azienda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
“Sulla situazione Bipres occorre un cambio di passo”. Così interviene il consigliere regionale Daniele Valbonesi a margine dello sciopero che ha visto stamattina i lavoratori della Bipres davanti all’azienda per chiedere certezze e sostegno dopo mesi di cassa - facebook.com Vai su Facebook
