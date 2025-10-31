Caso Bipres è di nuovo sciopero | Pagata una mensilità solo ad alcuni dipendenti è discriminazione

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Bipres di Rocca San Casciano e Portico, dopo lo sciopero di due giorni fa per protestare contro le mensilità non retribuite, arriva una svolta, anche se non positiva per tutti i dipendenti. Dopo la lamentela dei lavoratori che denunciano la non retribuzione di due mesi di lavoro, l'azienda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

