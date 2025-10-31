ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e la fuga del conducente. Grave incidente questa mattina, venerdì 31 ottobre, a Casnigo, in provincia di Bergamo. Un automobilista ha investito un giovane motociclista e non si è fermato per prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto. L’episodio è avvenuto intorno alle 6, nei pressi dello svincolo per la Val Gandino, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario di Crema, che stava percorrendo la strada in sella alla sua moto. I soccorsi e le condizioni del ferito. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Clusone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Casnigo, moto travolta da un’auto: automobilista fugge dopo l’impatto