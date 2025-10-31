casnigo investe un ragazzo in moto e non si ferma a prestare soccorso

Ha causato la caduta dalla moto di un ragazzo di 25 anni e poi si è dileguato come se nulla fosse: è successo nella primissima mattinata di venerdì 31 ottobre a Casnigo, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone quando, attorno alle 6, un’automobilista non si è fermato a prestare soccorso al giovane che aveva appena speronato. L’incidente è avvenuto in corrispondenza dello svincolo per la Val Gandino: sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Clusone, un’ambulanza e l’auto medica. Dopo le prime cure il centauro è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Seriate. I militari dell’Arma invece si sono messi subito al lavoro per rintracciare l’autista della vettura, ricostruendo passo passo l’esatta dinamica del sinistro: secondo le prime informazioni l’automobilista avrebbe proseguito la propria marcia non curante del sinistro appena causato e delle condizioni del ragazzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

