Casertana di carattere contro il Catania | 2-2 al Pinto dopo 97 minuti di intensità

Tempo di lettura: 4 minuti Venerdì sera, fine ottobre, venticello fresco da maglioncino ma senza sciarpe e giacconi. Che facciamo? si dirà in città; magari, si risponderà: andiamo allo stadio! stasera c’è la Casertana. E che partita, mica una qualunque: al Pinto c’è il Catania, che ha schiacciato prima la Salernitana e poi il Benevento. I rossoblù, padroni di casa, incitati dal solito tifo, hanno perso il derby all’ Arechi domenica sera. Allo stadio, presenti in tribuna Giuseppe Raffaele l’allenatore della Salernitana e Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia. dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, l’inviato Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana di carattere contro il Catania: 2-2 al Pinto dopo 97 minuti di intensità

