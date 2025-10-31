Case d’asta telepromozioni e Biennale

Ha un percorso variegato nell’ambito dell’arte Luca Tommasi, monzese, testimonial di quante professioni ruotino attorno al settore artistico. Dopo una carriera nei vari ruoli del sistema artistico, ha deciso di mettersi in proprio. Ha avuto la sua prima galleria d’arte a Monza e poi si è trasferito a Milano, in zona Isola. Prima di fare il gallerista è stato direttore in una casa d’aste Finarte, curatore della Galleria civica di Seregno, dal 2008 al 2012 e animatore di telepromozioni d’arte. "Lavorare a Finarte – racconta – mi ha insegnato i meccanismi del mercato dell’arte: i provvedimenti di notifica, la regolamentazione dell’Iva a margine, le previsioni normative del diritto di seguito, le regole per l’importazione e l’esportazione di beni culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

